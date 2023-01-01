Шахматная онлайн-школа
Maxim School
Ваш интеллект — это невидимая одежда! Как только Вы начинаете говорить — люди моментально считывают то, какой личностью Вы являетесь! Усиль себя — начни играть!
Лучшие курсы
В каждом дебюте есть свои слабые места. Зная их, Вы будете понимать, куда ставить свои фигуры, чтобы провести атаку, пожертвовать фигуру или добиться позиционного преимущества!
Для этого мы отобрали для Вас из сотен сыгранных партий только те позиции и варианты, которые реально встречаются за доской!
Уроки по Skype
Всем кому нравятся мои объяснения на YouTube — записывайтесь на урок! Вместе дойдем от начинающего до 2 разряда, от 2 до 1 и даже замахнемся на КМС! Подготовка к турнирам и встраивание в дебютный репертуар соперника. Пробиваем застой в рейтинге, ставим дебют и убираем страх позиционной игры
Нас уже
60 000 подписчиков на YouTube Maxim School
С 2016 на YouTube
Суммарное число просмотров — более 10 миллионов
Шахматные курсы дают результат!
3 простых шага в изучении качественных шахматных курсов Maxim School
1
Смотрим курс
На этом этапе запоминать варианты не нужно! Запоминаем только идеи! Идет отработка слабых мест - наработка дебюта! В память встраивается правильный алгоритм выхода из дебюта, наработка «рабочих» схем и приемов!
2
Укрепляем знания
Открываем базу дебюта (идет в комплекте к курсу). Дебютные варианты уже забиты в программу! Остается только мышкой или стрелочками прокрутить нужные варианты. На этом этапе идет уплотнение знаний — они проваливаются на более глубинные уровни подсознания!
3
Наигрываем схемы
против живых соперников
против живых соперников
После сыгранной партии ни в коем случае не реваншируемся (это провальная методика), а открываем курс или базу курса и сопоставляем свою партию со знаниями в видеокурсе! Фиксируем ошибку и дважды ее не повторяем! Таким образом шаг за шагом Вы выстроите надежный дебютный репертуар!
Лучшие курсы по шахматам
Шотландская партия
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Гамбит Морра
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Защита Каро-Канн
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Нам доверяют!
Шахматные курсы
Видеокурсы объяснены простым, понятным и человеческим языком!
То, что не всегда понятно в книжках - в видеокурсах разложено буквально на пальцах!
Вы будете понимать, куда ставить свои фигуры, начнете видеть угрозы соперника, придёт понимание, для чего делается тот или иной ход.
И, конечно, шаг за шагом выстроите свой дебютный репертуар!
Статистика шахматных курсов
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Немного статистики
Шахматной школы «Maxim School»
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Новых зрителей в прошлом месяце
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Видеоуроков на YouTube
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Просмотров за все время
Уже сотни учеников получили результат!
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Я занял 1-е место на турнире всей Киевской области :)format_quote
И теперь у меня 1 взрослый разряд!
Спасибо вам большое Максим без вас этого не было бы!
И теперь у меня 1 взрослый разряд!
Спасибо вам большое Максим без вас этого не было бы!
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Хотел бы вас поблагодарить за ваши видеокурсы, вы просто замечательный шахматный педагог.format_quote
На мой взгляд, у вас лучшие шахматные видеоролики на YouTube. Объясняете все очень понятно, подробно, используя красивый шахматный сленг и шутки.
На мой взгляд, у вас лучшие шахматные видеоролики на YouTube. Объясняете все очень понятно, подробно, используя красивый шахматный сленг и шутки.
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Шикарный курс, отличная подача! Огромное спасибо Максиму за качественную работу! Теория - наше ВСЁ!!! Начинаешь играть осознанно, и порой получается переносить идеи и принципы в другие дебюты.format_quote
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Впервые в жизни принял участие в областном турнире по классическим шахматам.format_quote
Занял второе место. Спасибо Вашим урокам!
Когда меня спросили о тренере я назвал Вас, надеюсь не против?
Занял второе место. Спасибо Вашим урокам!
Когда меня спросили о тренере я назвал Вас, надеюсь не против?