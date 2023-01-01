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Шахматная онлайн-школа
Maxim School

Ваш интеллект — это невидимая одежда! Как только Вы начинаете говорить — люди моментально считывают то, какой личностью Вы являетесь! Усиль себя — начни играть!
Pro Шахматы Шахматные видеокурсы
Лучшие курсы

В каждом дебюте есть свои слабые места. Зная их, Вы будете понимать, куда ставить свои фигуры, чтобы провести атаку, пожертвовать фигуру или добиться позиционного преимущества!

Для этого мы отобрали для Вас из сотен сыгранных партий только те позиции и варианты, которые реально встречаются за доской!

Уроки по Skype
Всем кому нравятся мои объяснения на YouTubeзаписывайтесь на урок! Вместе дойдем от начинающего до 2 разряда, от 2 до 1 и даже замахнемся на КМС! Подготовка к турнирам и встраивание в дебютный репертуар соперника. Пробиваем застой в рейтинге, ставим дебют и убираем страх позиционной игры
Нас уже

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С 2016 на YouTube

Суммарное число просмотров — более 10 миллионов

Шахматные курсы дают результат!
3 простых шага в изучении качественных шахматных курсов Maxim School

1

Смотрим курс
На этом этапе запоминать варианты не нужно! Запоминаем только идеи! Идет отработка слабых мест - наработка дебюта! В память встраивается правильный алгоритм выхода из дебюта, наработка «рабочих» схем и приемов!

2

Укрепляем знания
Открываем базу дебюта (идет в комплекте к курсу). Дебютные варианты уже забиты в программу! Остается только мышкой или стрелочками прокрутить нужные варианты. На этом этапе идет уплотнение знаний — они проваливаются на более глубинные уровни подсознания!

3

Наигрываем схемы
против живых соперников
После сыгранной партии ни в коем случае не реваншируемся (это провальная методика), а открываем курс или базу курса и сопоставляем свою партию со знаниями в видеокурсе! Фиксируем ошибку и дважды ее не повторяем! Таким образом шаг за шагом Вы выстроите надежный дебютный репертуар!
Шахматные курсы Maxim School
Лучшие курсы по шахматам
Шотландская партия
Шотландская партия
schedule Продолжительность – 12 часов
credit_card Цена — 4 000 ₽
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Гамбит Морра
Гамбит Морра
schedule Продолжительность – 6.5 часов
credit_card Цена – 5 500 ₽
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Защита Каро-Канн
Защита Каро-Канн
schedule Продолжительность – 6 часов
credit_card Цена – 3 600 ₽
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Гамбит Эванса
Гамбит Эванса
schedule Продолжительность – 10,5 часов
credit_card Цена – 5 500 ₽
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Итальянская партия
Итальянская партия
schedule Продолжительность – 6 часов
credit_card Цена – 3 600 ₽
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Шахматные статьи Maxim School
Лучшие статьи «Pro Шахматы»
Лучшие шахматные ловушки в дебюте 2023
Лучшие дебютные ловушки в 2023
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Александр Алехин
Александр Алехин
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Хосе Рауль Капабланка
Хосе Рауль Капабланка
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Гамбит Морра
Гамбит Морра
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Вариант Найдорфа
Вариант Найдорфа
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Гамбит Эванса
Гамбит Эванса
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Михаил Таль
Михаил Таль
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Даниил Дубов
Даниил Дубов
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Скандинавская партия
Шотландская партия
Скандинавская партия
Нам доверяют!
Шахматные курсы

Видеокурсы объяснены простым, понятным и человеческим языком!

То, что не всегда понятно в книжках - в видеокурсах разложено буквально на пальцах!

Вы будете понимать, куда ставить свои фигуры, начнете видеть угрозы соперника, придёт понимание, для чего делается тот или иной ход.

И, конечно, шаг за шагом выстроите свой дебютный репертуар!

Статистика шахматных курсов

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Немного статистики
Шахматной школы «Maxim School»

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Новых зрителей в прошлом месяце

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Благодарных отзывов и комментариев

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Видеоуроков на YouTube

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Просмотров за все время
Уже сотни учеников получили результат!
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Я занял 1-е место на турнире всей Киевской области :)
И теперь у меня 1 взрослый разряд!
Спасибо вам большое Максим без вас этого не было бы!
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Арсений Федосенко
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Хотел бы вас поблагодарить за ваши видеокурсы, вы просто замечательный шахматный педагог.
На мой взгляд, у вас лучшие шахматные видеоролики на YouTube. Объясняете все очень понятно, подробно, используя красивый шахматный сленг и шутки.
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Андрей Катаев
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Шикарный курс, отличная подача! Огромное спасибо Максиму за качественную работу! Теория - наше ВСЁ!!! Начинаешь играть осознанно, и порой получается переносить идеи и принципы в другие дебюты.
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Руслан
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Впервые в жизни принял участие в областном турнире по классическим шахматам.
Занял второе место. Спасибо Вашим урокам!
Когда меня спросили о тренере я назвал Вас, надеюсь не против?
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Константин