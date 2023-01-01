Лучшие курсы

В каждом дебюте есть свои слабые места. Зная их, Вы будете понимать, куда ставить свои фигуры, чтобы провести атаку, пожертвовать фигуру или добиться позиционного преимущества!

Для этого мы отобрали для Вас из сотен сыгранных партий только те позиции и варианты, которые реально встречаются за доской!